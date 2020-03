Será uma comemoração de aniversário diferente. Sem celebração reunindo centenas de pessoas na Sede do Galo e sem missa com presença dos atleticanos. Com a propagação do coronavírus, os órgãos de saúde imploram para a população ficar em casa.



Apesar do isolamento social, o Atlético deu um jeito de comemorar o aniversário de 112 anos de fundação, que será celebrado nesta quarta-feira, 25 de março. Com a hashtag #emcasaagenteviraojogo, o clube utilizou as redes sociais para convidar a torcida para festejar o aniversário “em casa”, sem risco de contaminação da Covid-19.



🏴🏳 Camisa alvinegra, bandeira na janela e hino no talo! 🥁🔊



Você está convidado para comemorar os 112 anos do Clube Atlético Mineiro. Este ano, você já sabe: a vigília é na sua casa. #EmCasaAGenteViraOJogo e não deixa de comemorar!



Aqui é Galo, #¥*&@!#Galo112Anos pic.twitter.com/RKAlw87l4Y — Atlético (de🏠) (@Atletico) March 23, 2020

Em outro post, o Atlético convoca os torcedores para cantar o hino do clube e espalhar bandeiras pelas janelas. A mensagem é enfática: “VAI TER HINAÇO SIM! No dia do aniversário, mesmo dentro de casa, vamos entoar o nosso hino de todos os cantos! Vale som mecânico, instrumento musical, megafone ou apenas no gogó”.



O horário da festa alvinegra dentro de casa está marcado para às 20h13 do dia 25.