Contar com Jorge Sampaoli no comando é um sonho de boa parte dos atleticanos. Mas para ter o treinador argentino em 2020 será preciso alto investimento do Galo e de parceiros.



O técnico se reuniu com membros da diretoria do Atlético nesta quinta-feira (19) em Belo Horizonte. Foram mais de cinco horas de conversa para definir detalhes de uma possível contratação do treinador.



A negociação não teve um ponto final, já que Sampaoli exigiu valores que fogem da realidade atleticana. A diretoria do Galo fez uma contraproposta e aguarda a definição do argentino ainda nesta sexta-feira (20).

Se contratar Sampaoli, o Atlético será obrigado a deixar de lado a “austeridade”, termo tão mencionado pelo presidente Sérgio Sette Câmara nos últimos dois anos. Mesmo com a ajuda de parceiros (MRV e Banco BMG), o clube teria que fazer uma operação financeira para ter o argentino e os jogadores pedidos pelo técnico.



De acordo com o jornalista João Vitor Xavier, da Rádio Itatiaia, a contratação de Sampaoli custaria ao clube R$ 1,5 milhões de reais por mês. Além disso, o técnico não abriria mão de apartamento pago pelo Atlético, carro a alugado e passagens periódicas para a Argentina. O Galo ainda teria que fazer uma operação para contratar dez jogadores pedidos pelo treinador. Essas exigências teriam desagradado a cúpula atleticana.

Demora



O certo é que o Atlético luta contra o tempo para contratar o novo treinador. A procura do técnico para 2020 começou antes mesmo da chegada de Vagner Mancini, contratado no dia 14 de outubro, em substituição a Rodrigo Santana, demitido um dia antes.

Mancini, que chegou ao clube com contrato até o fim de 2019, não teve sinalização de continuidade no clube em nenhum momento. Desta forma, a diretoria procura um treinador para a próxima temporada há mais de dois meses.



A escolha do novo técnico demanda pressa por causa do planejamento do elenco para 2020. Há vários jogadores voltando de empréstimo e outros que já deixaram o clube.