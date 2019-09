O venezuelano Alexis Herrera, de 30 anos, será o dono do apito no confronto entre Colón, da Argentina, e Atlético, em Santa Fé, na Argentina, no dia 19, às 21h30, pela ida das semifinais da Copa Sul-Americana.

Em 2019, o jovem árbitro apitou onze partidas da Libertadores, cinco da Sul-Americana, além de Colômbia x Catar, pela Copa América. O VAR ficará com o colombiano Nicolás Gallo.

No primeiro jogo da outra seminfinal, entre Corinthians e Independiente del Valle, do Equador, a arbitragem será do uruguaio Leodán González e o VAR terá responsabilidade de Daniel Fedorczuk, também do Uruguai.