O goleiro Victor foi o escolhido pela assessoria de imprensa do Atlético para conceder entrevista coletiva nesta terça-feira (3), na Cidade do Galo. E, antes mesmo de os jornalistas presentes começarem as perguntas, o atleta pediu a palavra para esclarecer um equívoco cometido logo após o empate em 1 a 1 com o Boa Esporte, no último domingo (1º), em Varginha.



Na ocasião, Victor foi perguntado pela repórter Maria Cláudia Bonucci, da TV Globo, sobre o time cair para a quinta colocação, fora da classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. E o goleiro demostrou desconhecimento ao regulamento da competição.



“Não, não estamos fora da zona de classificação, se classificam oito”, respondeu Victor. Mas, neste ano, apenas os quatro primeiros colocados se classificam para a fase de mata-mata do Estadual.



“Não é falta de conhecimento, não é falta de saber. É que eu estou no oitavo campeonato mineiro e nos outros sete se classificavam os oito primeiros. No calor do jogo eu acabei me confundindo. Não é falta de conhecer o regulamento, e sim acabei indo no automático”, destacou Victor, nesta terça-feira.



Mas, na tentativa de esclarecer a situação, o jogador cometeu um novo equívoco ao falar que disputou sete estaduais com os oito primeiros colocados se classificando. Na verdade, nesta década, apenas as edições de 2018 e 2019 do Campeonato Mineiro tiveram quartas de final em jogo único.