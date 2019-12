Internacional e Atlético se enfrentam neste domingo (8), às 16h, no Beira-Rio, em um jogo sem muitas pretensões para as duas equipes, já que o Colorado se garantiu na Libertadores de 2020 e o Galo está classificado para a Sul-Americana do mesmo ano. Inclusive, o técnico Vagner Mancini declarou que o time alvinegro terá uma escalação alternativa para o confronto.



Mas para o goleiro Victor, recuperado de uma lesão no joelho, o compromisso em Porto Alegre terá um sabor especial. Cleiton será poupado e o ídolo atleticano voltará a jogar depois de 144 dias. A última vez em campo aconteceu na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, Independência, pela segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil.



A verdade é que naquele momento Victor estava sendo questionado por algumas falhas na temporada. Para o ano que vem, o goleiro terá uma disputa ferrenha com Cleiton, que se destacou como titular nos últimos cinco meses.



Velho rival

O último jogo de Victor foi em um clássico contra o Cruzeiro e o retorno aos gramados será justamente contra um "segundo rival" em sua carreira. O goleiro participou de muitos embates contra o Internacional, principalmente quando defendeu as cores do Grêmio, entre 2008 e 2012.



Pelo Tricolor, o retrospecto do goleiro atleticano contra o Colorado não é dos melhores. Em 18 jogos, foram apenas quatro vitórias, sofreu dez derrotas e aconteceram ainda quatro empates. Já no Galo, os números melhoram um pouco. Victor venceu sete partidas, perdeu quatro e ficou na igualdade em três duelos.

Somando as 32 partidas com as camisas de Atletico e Grêmio, o goleiro tem 11 vitórias, sete empates e 14 derrotas.