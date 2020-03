Villa Nova e Atlético realizam neste sábado, às 16h, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, mais um capítulo do duelo mais antigo de Minas Gerais – o primeiro jogo aconteceu em 1912 e terminou com a vitória alvinegra por 5 a 1. A partida marcará a estreia do argentino Jorge Sampaoli no comando do Galo.

Na terceira colocação com 15 pontos, o Atlético pode até chegar à liderança do Campeonato Mineiro se vencer o Leão do Bonfim e contar com uma combinação de resultados: empate entre Tombense e Caldense, que se enfrentam neste sábado, às 16h, em Tombos; e derrota do América para o Patrocinense, em Patrocínio, no domingo, às 16h.

Já o Villa Nova vive situação complicada no Estadual. O Leão está na décima posição, empatado em pontos (quatro) com o Coimbra, penúltimo do campeonato. Além disso, a equipe de Nova Lima busca a primeira vitória em casa na competição. O único triunfo no torneio aconteceu em cima do Boa Esporte, em Varginha, pela sexta rodada.

Semana Sampaoli

Foram cinco dias de muito trabalho na Cidade do Galo. De acordo com os jogadores que concederam entrevistas nesta semana, o argentino é intenso durante as atividades e pede aos atletas, o tempo todo, um jogo ofensivo.

Sampoli também alterou a rotina no Atlético. O treinador, que tem limitado o tempo dos jornalistas na cobertura dos treinamentos, realizou cinco atividades fechadas no centro de treinamento em Vespasiano.

Estádio vazio



Com a pandemia do coronavírus, a Federação Mineira de Futebol (FMF) decidiu realizar as partidas da nona rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro e jogos do Módulo II (sexta rodada) com portões fechados.

Com isso, o duelo entre Villa Nova e Atlético, no estádio Castor Cifuentes, foi impactado e não terá a presença de torcedores.

Times

Sampaoli não contará com o volante Jair e o meia Otero, ambos suspensos. A tendência é que Nathan seja recuado para atuar como um dos volantes, e Tardelli e Hyoran entrem na equipe titular. Marquinhos e Cazares correm por fora nesta disputa para entrar jogando.

O Villa Nova terá o retorno do zagueiro Diego Macedo, que cumpriu suspensão na derrota para o Tombense por 2 a 1, em Nova Lima.



FICHA TÉCNICA

VILLA NOVA X ATLÉTICO

MOTIVO: nona rodada do Campeonato Mineiro

LOCAL: Estádio Castor Cifuentes

CIDADE: Nova Lima (MG)

ARBITRAGEM: Igor Júnio Benevenuto, auxiliado por Marcus Vinicius Gomes e Ricardo Junio de Souza

TRANSMISSÃO: Premiere

VILLA NOVA

Guilherme; Sabino, Rodolfo Mol (Diego Macedo), Wellington Reis e Vitinho; Augusto Recife, Moisés (Diogo Oliveira) e Paulinho; Leandro Cearense (Zé Eduardo), Laércio e Ruan Teles

ATLÉTICO

Victor (Rafael); Guga, Igor Rabello, Gabriel, Guilherme Arana; Jair, Nathan, Hyoran, Savarino, Diego Tardelli e Ricardo Oliveira

Técnico: Jorge Sampaoli