Enquanto Goiás e Atlético ficavam no empate sem gols, no Serra Dourada, no dia 28 de julho, pela 12ª rodada do Brasileirão, o meia-atacante Marquinhos se preparava para mais um jogo do Campeonato Mineiro Sub-20. A partida contra o América, dois dias depois, em uma terça-feira, terminou empatada em 1 a 1.



Atlético e Goiás voltam a se enfrentar pelo Brasileirão, nesta quarta-feira (6), no Mineirão, às 20h. Desta vez, Marquinhos está no time principal e com a moral elevada depois da boa atuação contra o Fortaleza, no último sábado (2), no Castelão.

O jovem de 20 anos entrou na etapa final e foi importante na busca do Galo pelo empate em 2 a 2, mesmo com um jogador a menos. Depois de boa jogada do prata da casa, Fábio Santos deixou tudo igual nos minutos finais do confronto.



"Fico muito feliz. As coisas estão acontecendo do jeito que eu planejava para este ano. Muito feliz mesmo. Agora é só agradecer a Deus por estas oportunidades que estou tendo e continuar indo do jeito que estou", celebrou Marquinhos.



Natural de Cajari, no Maranhão, o meia-atacante sempre foi considerado uma joia a ser lapidada no Atlético. No clube desde 2016, Marquinhos chegou a ser emprestado para a Chapecoense no ano passado, mas não teve sequência. De volta ao Galo nesta temporada, o jovem voltou a se destacar nas categorias de base e, por isso, vem sendo relacionado no time principal.



“Na minha ida para a Chape aprendi muita coisa. Aprendi que a pressa é inimiga da perfeição. Eu não estava tendo oportunidade no ano passado porque eu estava saindo de duas lesões. Acabei querendo sair para ter um ritmo de jogo. Não joguei, aprendi muito e voltei motivado para mostrar meu potencial”, destacou.



Marquinhos tem entrado no time em um momento complicado. O Atlético venceu apenas dois dos últimos 16 jogos. “A gente tem que estar preparado para qualquer coisa quando sobe para o profissional. Sei que o momento não é dos melhores, mas é erguer a cabeça e tenho certeza que vamos sair dessa e dar a volta por cima”, disse.

O primeiro jogo no time principal em 2019 aconteceu no Maracanã, um dos palcos mais emblemáticos no futebol, no dia 10 de outubro. Foi a realização de um sonho, apesar da derrota por 3 a 1 para o Flamengo, pela 24ª rodada do Brasileirão.



Marquinhos, hoje, luta por uma vaga entre os titulares no jogo contra o Goiás. O maranhense, que no primeiro turno era apenas um jovem que sonhava atuar entre os profissionais, agora é uma das esperanças de dias melhores do Galo no Brasileirão.