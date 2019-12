O Crime ambiental na cidade de Brumadinho deixou marcas fortes nos moradores locais e nos cidadãos brasileiros de uma forma geral. E para trazer neste Natal um afago na alma e coração, principalmente das crianças que foram impactadas pelos efeitos da queda da barragem de minério no município, a ONG "Na Ação" lançou em parceria com o ex-diretor de maketing do Cruzeiro, Bernardo Pontes, uma campanha que envolve jogadores de 11 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.

A ação "Time do Bem", segundo o próprio Bernardo Pontes, surgiu para auxiliar o projeto "Na Ação" a "fazer a diferença no Natal das crianças de Brumadinho".

"Fui impactado no twitter pelas cartinhas das crianças. Apenas reuni alguns atletas que possuía relacionamento direto e na mesma hora todos abraçaram a causa, mostrando que sabem a importância da sua imagem e usam isso para estimular a iniciativa social. Que seja a primeira de muitas outras." Comentou Pontes, que além do Cruzeiro também foi Diretor de Marketing no Vasco da Gama.

Os atletas que abraçaram a campanha e cederão camisas para um leilão são: o goleiro Jordi (CSA), o lateral-direito Patric (Atlético), os zagueiros Luan (Palmeiras), Geromel (Grêmio) e Léo (Cruzeiro), o lateral-esquerdo Henrique (Vasco), os meias Pedro Ken (Ceará), Nenê (Fluminense) e Arrascaeta (Flamengo), o volante Mateus Vital (Corinthians) e o atacante Rafael Moura (Goiás).

Bernardo Pontes e o Na Ação informam que o leilão das camisas acontecerá da seguinte maneira: o torcedor deverá entrar em contato através do whatsappp com o número (21) 99232-9326 e informar a camisa que tem interesse em adquirir e o valor disposto a pagar. Será um leilão onde os valores dos lances não serão revelados com o objetivo de não expor os atletas.

"Tivemos o cuidado de não colocar as camisas em plataformas de leilão online, justamente pra não expor que o atleta A arrecadou R$ 1.800 e o atleta B R$ 400,00. Esse cuidado com a imagem do atleta é fundamental para que eles permaneçam engajados em iniciativas como essa", explica Bernardo Pontes.

Os lances poderão ser dados até o dia 15/12 e após a data os comprovantes bancários e toda a prestação de conta serão divulgados no site do NaAção.

O Hoje em Dia, no dia 17 de novembro, noticiou que a ONG que atua em Brumadinho havia conquistado o apoio de Bernardo Pontes. Essa dobradinha tem o intuito de arrecadar fundos para ajudar no Natal de cerca de 400 crianças da região.