“Não adianta vocês cobrarem do professor Adilson”. O desabafo foi do meia-atacante Everton Felipe, após o revés por 1 a 0 para o Coimbra, neste domingo (15), no Independência. Para ele e outros jogadores do Cruzeiro, a culpa pela péssima campanha do time celeste no Mineiro – fora do G-4, restando apenas duas rodadas – é dos atletas e não do treinador.

“Uma derrota ruim. Uma situação totalmente complicada. Temos que assumir a responsabilidade. Ele (Adilson) está armando o time, e não estamos conseguindo vencer. Estamos fazendo um jogo bom individualmente. Não adianta botar culpa no treinador, trocar de três em três meses. Nós, jogadores, é quem temos que jogar”, declarou Everton.

O volante Ariel Cabral também manifestou seu descontentamento com o time celeste. “É preciso melhorar muito. Não estamos conseguindo fazer nos jogos aquilo que fazemos nos treinos. Estamos bem nos treinos, mas é preciso mostrar isso nos jogos também”, comentou.

Outro meio-campista, Jean também evidenciou um problema da equipe azul. “Temos que criar muito mais do que estamos fazendo. E quando tiver a chance, tem que matar”, sintetizou.

Nos últimos nove duelos, o Cruzeiro conquistou apenas uma vitória. Depois da derrota para o CRB, na quarta-feira (11), no Mineirão, pela Copa do Brasil, parte da diretoria celeste pediu a cabeça de Adilson. No entanto, ele foi efetivado no cargo.