Passado o tropeço para o Fortaleza, no Mineirão, o Atlético vem se mostrando uma equipe deveras eficiente no Campeonato Brasileiro. E vencendo clubes que, além de serem alçados ao status de favoritos ao título nacional, assim como o Galo, disputam a Libertadores. Casos de São Paulo e Internacional, derrotados pelo Alvinegro.

Depois de superar o Tricolor, no Mineirão, os comandados de Cuca levaram a melhor em cima dos gaúchos, nesta quarta-feira (16), no Beira-Rio, por 1 a 0.

Autor do gol do triunfo mais recente, Nathan ressaltava a força do elenco atleticano já no intervalo do confronto ao Premiere. "Nosso grupo é muito unido. Independentemente de quem entra, sempre vai dar o melhor vestindo esta camisa", disse ele, titular em uma partida que não contou com Nacho, vetado por conta de uma gripe.

Responsável pela assistência a Nathan, Hulk destacou a importância de uma vitória sobre mais um concorrente direto, desta vez na casa do adversário. “Um time que também é candidato ao título. A equipe lutou até o fim, soube sofrer na hora de sofrer. Saímos daqui com o objetivo cumprido, e todo mundo fez um excelente trabalho", afirmou, também ao Premiere.