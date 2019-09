Nascido em março, mês do aniversário do Atlético, e um colecionador alucinado pelos produtos relacionados ao alvinegro; de papel de bala às camisas oficiais, passando por figurinhas, chaveiros, quadros e vários outros tipos de produtos. Hoje, contamos a história do torcedor Frederico Antônio Ferreira Silva, de 39 anos.

Morador de São Gotardo, no Triângulo Mineiro, Fred começou a juntar coisas do clube de coração em 1987, quando a paixão aflorou, principalmente após um histórico embate contra o Flamengo. Hoje, perto de se tornar um "quarentão", ele ostenta em casa, junto ao espaço gourmet, um verdadeiro museu do Galo.

"Essa paixão começou em 87, quando teve aquele jogo histórico contra o Flamengo, o 3 a 2. Eu tinha sete anos na época e comecei a gostar do Galo. Tenho todos os álbuns do Campeonatos Brasileiros desde então. O atleticano não pode ver um papelzinho de bala que quer ter", conta o comerciante.

Das 250/300 camisas que conseguiu adquirir, desde 1994, sendo cerca de 220 delas de jogo e as outras casuais ou de treino, Fred conta que algumas são bem raras; como modelos que foram utilizados em apenas um jogo, por exemplo. Aluciado com as coleções da década de 1990, ele completa 25 anos deste hobby, que virou um verdadeiro vício; 32 se considerarmos a paixão pelos álbuns e guias.

"Gosto das camisas da década de 1990, aquelas que brilham, que tem marca d'água. Fiz questão de ter todas as camisas do Taffarel, tenho também a linha completa do ano do centenário e toda a linha de 2013", conta.

"Comecei colecionando as mais bonitas, pois o dinheiro era curto. A partir de 2016, conhecendo outros colecionadores, fui aumentando meu número de peças", acrescenta o pai do Davi, de sete anos, e da Laura, de 16.

Agradecimento especial

Por trás desta paixão, Fred tem a esposa Cassiana o braço-direito para que continue por muitos anos. Ele, inclusive, faz um pedido especial à reportagem: "Não esquece de agradecer à patroa na matéria, ok? Ela me deixa viver esta paixão 24 horas por dia (risos)", brinca o colecionador.

"Quando fui para o Marrocos e voltei, o negócio aqui pro meu lado foi feio, viu? Fiquei apertado durante um ano no cartão... e por aí vai!", relembra.

Para o aniversário de 40 anos, em 10 de março, Fred tem um sonho a ser realizado. Apesar de todos os produtos que tem em casa do Atlético, ele nunca teve um bolo personalizado, sonho que, por enquanto, realizou para o filho Davi, o caçulinha da casa.