Até onde vai a paixão pelo Atlético? No caso do publicitário Lucas Balbino, de 31 anos, vale “perder” o Natal e o Ano Novo e viajar mais de mil quilômetros sem ingresso, na esperança de ver o Galo conquistar mais um título.

“Até ontem (terça) eu não tinha resolvido nada. Não tinha comprado nada. A primeira coisa que eu fiz foi pedir folga no serviço. Me deram dois dias e eu vou ter que compensar no Natal e no réveillon”, explicou.

Resolvida a folga no trabalho, a luta passou a ser para conseguir o transporte.

“Consegui comprar a passagem de ônibus para a minha namorada, mas, quando chegou a minha vez, estava esgotado. Quando eu estava quase desistindo, ela conseguiu falar com um dos administradores da empresa de ônibus e, com muito apelo, conseguiu uma passagem para mim”.

Atleticanos encararam longa viagem até Curitiba para ver a final da Copa do Brasil

Saga do ingresso

Restavam agora os ingressos, já esgotados para ambas as torcidas há muito tempo. Pela internet, Lucas conseguiu novamente apenas o da namorada, quando iniciava a jornada de mais de mil quilômetros de Belo Horizonte a Curitiba. Faltava mais um.

“Viajamos a noite toda, e eu sem saber se ia conseguir a entrada para vero. jogo. Já de manhã, consegui, já em Curitiba o ingresso. Somando os dois bilhetes, pagando R$900”, disse.

Mas se engana quem acha que o publicitário tem algum arrependimento dos “perrengues” passados nas últimas 48 horas.

“Foram 17h40 de viagem, mas tudo valeu a pena. A gente veio, já vi o campo, já estou muito emocionado. Em 30 anos é a primeira vez que eu consegui presenciar uma coisa dessas, esse momento”, celebrou.