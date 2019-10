No último domingo (13), durante a goleada de 4 a 1 para o Grêmio, no Estádio Independência, a torcida atleticana gritou durante vários momentos o nome de Cuca, treinador que comandou o clube em parte de 2011 e nas temporadas de 2012 e 2013 e que entrou para a história alvinegra como o comandante do time que conquistou a Copa Libertadores, maior título atleticano.

Na manhã desta segunda-feira (14), a opção atleticana foi por Vágner Mancini, que encontra a delegação em Maceió e já dirige o time diante do CSA, na próxima quarta-feira (16), às 19h15, no Estádio Rei Pelé, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Entre o sonho e a realidade, duas histórias ligam Cuca e Vágner Mancini. A primeira recente, pois até o mês passado o novo treinador atleticano era o coordenador técnico do São Paulo, que era comandado justamente por Cuca.

Mancini deixou o Morumbi quando Fernando Diniz foi contratado para comandar o tricolor paulista. Segundo ele, sua decisão foi para dar mais liberdade ao novo treinador.

6 a 1

Mas a história mais marcante para o futebol mineiro que une Cuca, o sonho dos atleticanos, a Vágner Mancini, que será a realidade, é o clássico da última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, quando o Cruzeiro jogava sua permanência na Série A.

Cuca, sonho dos atleticanos, era o treinador do Atlético nos 6 a 1 de Sete Lagoas. Foi mantido apesar do resultado e brilhou intensamente no Galo em 2012 e 2013, ano em que venceu a Libertadores

A Raposa, que era comandada por Vágner Mancini, só evitaria seu rebaixamento vencendo. O Galo, que já tinha afastado o risco de queda na última rodada, podia decretar a queda do maior rival.

O Cruzeiro garantiu sua permanência na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro goleando por 6 a 1. Apesar da derrota, o Atlético não demitiu Cuca. E o treinador construiu bela história na Cidade do Galo, em 2012 e 2013. Foi bicampeão mineiro nas duas temporadas e ainda venceu a Libertadores.

Além disso, Cuca teve participação decisiva na vinda de Ronaldinho Gaúcho para o Atlético em 2012. Só que, mais uma vez, sua volta à Cidade do Galo segue apenas como um sonho dos atleticanos.