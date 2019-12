Um foguetório em Belo Horizonte. Foi isso o que aconteceu após a derrota do Cruzeiro para o Grêmio, na noite desta quinta-feira (5), na Arena do Grêmio. A festa de torcedores do Atlético foi acompanhada por gritos e buzinas em alguns pontos nas ruas da capital mineira.

A festa dos torcedores alvinegros, na verdade, começou no último duelo do Galo, a vitória em cima do Botafogo, nessa quarta-feira (4), com vários deles ostentando cartazes “zoando” a Raposa, que vive momento delicadíssimo nesta reta final.

Para escapar do rebaixamento, o time celeste precisa vencer o Palmeiras no domingo (8), no Mineirão, e torcer para que o Botafogo ganhe do Ceará, no Engenhão. Todos os jogos da última rodada começam às 16h.