O retorno do Cruzeiro para a Primeira Divisão está cada dia mais distante. Após o empate em 1 a 1 com o Avaí, nesta sexta-feira (18), a situação do time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari ficou mais complicada, já que a distância para o G-4 da Série B agora é de 9 pontos, faltando oito rodadas para o término da competição nacional. O gol do time catarinense, para aumentar o drama, foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo.

Aproveitando o momento de desespero do rival, atleticanos criaram um site para fazer a "contagem regressiva" para o aniversário de 100 anos do clube celeste, integrante da divisão de acesso, que será comemorado no dia 2 de janeiro. O link circula pelo Whatsapp e pelas redes sociais.