O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, motivou o Atlético a promover uma ação com direcionamento aos pequenos atleticanos. No jogo contra o Grêmio, neste domingo, às 19h, no estádio Independência, a criançada (até 12 anos) que torce para o Galo terá entrada gratuita no Horto.

O Atlético informa que não haverá limite de ingressos por família. Porém, os pais ou responsáveis pelas crianças, para retirar os bilhetes, precisarão apresentar entradas pagas. Os tíquetes poderão ser retirados no domingo mesmo, a partir de 10h, nas bilheterias do Independência.

Para essa partida de forma excepcional o Atlético também vai liberar para o sócio Galo Na Veia que forem ao jogo contra o Grêmio dois ingressos extras para o mesmo setor.

VENDA ON-LINE (clique aqui)

Galo na Veia: COMPRE AQUI (ATÉ 13/10, 14H)

Não Sócio: COMPRE AQUI (ATÉ 12/10, 20H)

Galo na Veia Preto - Carregue seu cartão com até três acessos extras do Portão 2 (Setor Especial Ismênia). Acesso simultâneo.

Preços:

01 ingresso extra: R$30,00

02 ingressos extras: R$60,00

03 ingressos extras: R$90,00

VENDA PRESENCIAL

Quinta e Sexta-feira (10 e 11/10)

10 às 16h - Vila Olímpica

10 às 17h - Labareda, Bilheteria Ismênia do Independência e Lojas do Galo Lourdes, Sion, Centro BH e Betim Centro.

10 às 19h – Lojas do Galo Betânia e Shopping Monte Carmo Betim

10 às 20h – Loja do Galo Shopping Del Rey

10 às 21h – Loja do Galo Minas Shopping

Sábado (12/10)

10 às 12h - Lojas do Galo Sion, Centro BH

10 às 16h - Vila Olímpica

10 às 17h - Labareda, Bilheteria Ismênia do Independência

10 às 19h – Lojas do Galo Betânia e Shopping Monte Carmo Betim

10 às 20h – Loja do Galo Shopping Del Rey

10 às 21h – Loja do Galo Minas Shopping

Domingo (13/10)

10 às 21h - Bilheterias Ismênia e Pitangui do Independência

PREÇOS

Camarote com buffet (ingresso individual) – Portão 1

Preço: R$ 400,00

GNV: R$ 360,00

Camarote sem buffet (ingresso individual) – Portão 1

Inteira: R$ 300,00

GNV: R$ 150,00

Especial Ismênia – Portão 02

Inteira: R$ 80,00

GNV Prata: R$ 30,00

GNV Branco: R$ 40,00

GNV Clubes: R$ 60,00

Especial Pitangui – Portão 03

Inteira: R$ 80,00

GNV Prata: R$ 30,00

GNV Clubes: R$ 60,00

Vip Pitangui – Portão 04

Inteira: R$ 160,00

GNV: R$ 60,00

Cadeira Pitangui – Portão 05

Inteira: R$ 60,00

GNV Prata: R$ 20,00

GNV Branco: R$ 30,00

GNV Clubes: R$ 50,00

Especial Minas - Portão 06

Inteira: R$ 60,00

GNV Prata: R$ 20,00

GNV Branco: R$ 30,00

GNV Clubes: R$ 50,00

Cadeira Minas – Portão 07

Inteira: R$ 50,00

GNV Prata: R$ 15,00

GNV Branco: R$ 30,00

GNV Clubes: R$ 40,00

Vip Minas – Portão 09

Inteira: R$ 120,00

GNV: R$ 50,00

*Com informações do site oficial do Atlético