Com o Cruzeiro vivendo o pior momento de sua história e cada vez mais perto de, matematicamente, permanecer na Série B do Brasileiro por, no mínimo, mais uma temporada, um grupo de torcedores atleticanos do bairro Santa Tereza resolveu tirar sarro dos celestes nesta sexta-feira (15).

Por meio de uma ‘vaquinha’, alvinegros conseguiram alugar um carro de som para circular pelas ruas do bairro da região Leste de Belo Horizonte para 'parabenizar' a Raposa.

"Nós, atleticanos de Santa Tereza, gostaríamos de parabenizar a todos vocês, cruzeirenses, pelo bi da Série B. Centenário lindo! Time pequeno não sobe", era um dos discursos.

Além de várias mensagens ironizando o clube celeste, o carro de som também tocava a música “Parabéns da Xuxa”.

Com 44 pontos, o Cruzeiro ocupa o 13° lugar da Série B do Brasileiro e, apesar de pequena a possibilidade, ainda corre risco de ser rebaixado à Terceira Divisão.