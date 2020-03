Os torcedores do Atlético deixaram o assunto "futebol" de lado por um instante. Já os de outros clubes do país, esqueceram por alguns minutos a rivalidade. Tudo isso por causa de um feito na vida do lateral-direito Patric, da esposa Chai Palhano e do filho Dominic.

Na tarde desta quinta-feira (26), Patric registrou nas redes sociais a vitória do baixinho, que, pela primeira vez, ensaiou alguns passos sem ajuda de um andador. Dominic nasceu em 2015 com uma doença rara na tíbia (Hemimelia Tibial) - a enfermidade acomete uma em 1,5 milhão no mundo -, e há alguns anos vem lutando para se adaptar. Ele, como explica o próprio Patric, também tem um atraso de um ano em relação às crianças de sua idade.

Nas redes sociais, o que se viu foi uma mobilização para transmitir energias positivas à família e também para comemorar o feito alcançado pelo primogênito do lateral. Nos comentário, muitas pessoas confessando que foram às lágrias; outras desejando felicidades, saúde e também compartilhando histórias parecidas.

Confira os comentários na postagem feita por Patric no Twitter: