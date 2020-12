Belo Horizonte amanheceu em clima de provocação, neste último dia de 2020. Na manhã desta quinta-feira (30), faixas colocadas por atleticanos foram espalhadas pela cidade, em tom de zoação aos rivais cruzeirenses, que vivem momento de drama para a próxima temporada.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, as chances de acesso da Raposa são de apenas 0,4%. Com isso, os alvinegros aproveitam os números para zombar dos celestes que, no próximo sábado (2), comemoram o aniversário de 100 anos.

Confira mais imagens: