Espécie de decisão da fase classificatória do Campeonato Mineiro, o clássico entre Atlético e América, no próximo domingo, às 16h, no Mineirão, pela 10ª rodada do Módulo I, já tem ingressos a venda para os atleticanos.

A venda on-line, para sócios ou não, começou às 22h deste sábado (9). Os ingressos têm praticamente preço único de R$ 40. Apenas o setor roxo superior vale R$ 50.

Os sócios compram no site ingressogalonaveia.com.br. Os não sócios usam o endereço ingressofacil.com.br

CONFIRA O PREÇO DE CADA SETOR PARA CADA CATEGORIA DE SÓCIO E PARA NÃO SÓCIOS



Roxo Superior (Portão B)

GNV Preto (+1): R$ 20,00 / (+2) 40,00 / (+3) R$60,00

GNV Prata: R$ 20,00

GNV Branco: R$ 30,00

GNV Clubes: R$40,00

Não sócio: R$ 50,00

Roxo Superior (Portão A)

GNV Prata: R$ 20,00

GNV Branco: R$ 30,00

GNV Clubes: R$40,00

Não sócio: R$ 50,00

Vermelho Inferior (Portão E)

GNV Prata: R$ 13,00

GNV Branco: R$ 25,00

GNV Clubes: R$30,00

Não sócio: R$ 40,00

Vermelho Superior (Portão D)

GNV Prata: R$ 13,00

GNV Branco: R$ 25,00

GNV Clubes: R$30,00

Não sócio: R$ 40,00

Laranja Superior (Portão F)

GNV Prata: R$ 13,00

GNV Branco: R$ 25,00

GNV Clubes: R$30,00

Não sócio: R$ 40,00

Laranja Inferior (Portão F)

GNV Prata: R$ 13,00

GNV Branco: R$ 25,00

GNV Clubes: R$30,00

Não sócio: R$ 40,00