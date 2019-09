No jogo mais importante da temporada, o Atlético vai contar com o apoio maciço do seu torcedor.

Mais de 45 mil atleticanos já garantiram presença para o duelo com o Colón, da Argentina, nesta quinta-feira (26), às 21h30, no Mineirão, no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.

Mesmo com a necessidade de reverter a vantagem do adversário, que venceu o primeiro jogo por 2 a 1 , na semana passada, a torcida alvinegra mostra otimismo na vaga para a decisão do torneio.

Para o estudante Júlio Horta, o apoio das arquibancadas vão ser fundamental para a conquista da vaga.

“Acredito demais na vaga. Mesmo com a má fase, acredito que o time vai reagir, vai segurar o time deles e vai fazer o gol a classificação no abafa. Vai ser difícil, mas eu acredito”.

Santana

Sobre a permanência do tecnico Rodrigo Santana, muito pressionado pelo momento ruim do time, que vem de seis derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o estudante Pedro Auer é enfático.

“Não queria que ele saísse, mas tenho certeza de que se o Galo foi eliminado, de vai cair. A permanência dele, e a paciência da torcida dependem desta classificação”, afirmou.