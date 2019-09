A derrota do Atlético para o Corinthians, neste domingo (1), acabou caindo na conta do jovem goleiro Cleiton, substituto do titular Victor, que aprimora a parte física após ter se recuperado de uma tendinite no joelho. Após fazer grandes defesas durante todo o jogo, o catarinense de 22 anos errou a cobrança de tiro de meta, no lance que gerou o único gol da partida na casa do alvinegro paulista.

Contudo, o discurso dos atleticanos ao fim do duelo foi de apoio ao goleiro. Para o lateral-esquerdo Fábio Santos, a falha fará com que ele aprenda, amadureça e cresça nos próximos jogos em que for acionado.

“Faz parte, a equipe fez bom jogo. O empate seria justo. Vai servir de amadurecimento para o Cleiton. Tem muito jogo pela frente ainda”, destacou o camisa 6 do Atlético.

Outro que partiu em defesa de Cleiton foi o técnico Rodrigo Santana. Para o treinador, mesmo com a falha individual, a resposabilidade pela derrota foi do grupo inteiro.

Leia mais:

Presentão: Cleiton falha no final, Corinthians vence e Atlético cai uma posição na Série A

Isso acontece, não será o primeiro erro dele. A culpa não é apenas do Cleiton, deixamos de fazer gol lá na frente. Quando ganha, são todos. Quando perde, também”, acrescentou o treinador sobre a falha do goleiro nos minutos finais da partida na Arena Corinthians.

“Acredito que fizemos um bom jogo. Falta agressividade para abrir o placar. Tínhamos o controle, infelizmente numa fatalidade, erro nosso, cedemos e o adversário fez o gol”, finalizou Santana.

No próximo domingo (8), o time mineiro volta a campo e encara o Botafogo, novamente fora de casa. O duelo contra a equipe da Estrela Solitária está marcado para às 16h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Tendo a semana cheia para trabalhar, Santana terá mais uma chance de recolocar o Galo nos trilhos do Brasileirão.

De olho também na Sul-Americana, a equipe terá que ajustar os ponteiros para encarar o Colón, da Argentina, no dia 19.