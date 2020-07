Escolhida pelo Atlético para ser uma das atrações do lançamento do uniforme 2020, no próximo domingo (19), a cantora e compositora Gabi Martins virou um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta terça-feira (14). O motivo? A ex-BBB tem imagens postadas com a camisa do Galo e também com a do Flamengo, considerado por muitos o segundo maior rival do alvinegro.

Nos comentários e postagens, o fã clube da belo-horizontina a defende das ofensas vindas de alguns torcedores e aproveitam para fazer propaganda de suas músicas. Com mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, mais de 570 mil no Twitter e outros 4 milhões no TikTok, Gabi dará o tom sertanejo ao lançamento da linha Lec Coq para esta temporada.

A TV Galo transmitirá o evento, marcado para às 16h, por meio do Youtube. O cantor Felipe Hott será a outra atração. Ele cantará pagodes e axés famosos no país.