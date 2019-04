Um treino de duas horas com um pouco de descontração no começo, mas muito trabalho sério; treinos de saque, defesa e bloqueio. Assim as meninas do Dentil Praia Clube encerraram, no Mineirinho, a preparação para a primeira partida da decisão da Superliga Feminina de Vôlei, o clássico com o Itambé Minas, às 11h deste domingo (21), no ginásio da Pampulha. Jogadoras e o técnico Paulo Coco sabem que terão de conseguir uma atuação impecável para superar as comandadas por Stefano Lavarini, que terminaram a fase classificatória com a melhor campanha e levaram a melhor nas três disputas de títulos 'domésticas' da temporada (Mineiro, Copa Brasil e Sul-Americano).

"Tem o lado descontraído sim, mas sempre há o que trabalhar, ajustar. Sem contar que é importante a adaptação ao ginásio, às dimensões diferentes, treinamos menos aqui do que o Minas, então cada minuto é valioso. Vamos enfrentar um adversário de muita qualidade no passe, um time equilibrado e que consegue jogar com maior velocidade na competição, por isso nossa margem de erro será mínima. Elas têm pelo menos quatro jogadoras - Gabi, Natália, Macris e Carol Gattaz que poderiam ser escolhidas a melhor da Superliga, mas também chegamos em um bom momento e temos condições para encará-las", destaca o treinador do time de Uberlândia.

Fora da quadra, o palco da decisão (e de um eventual terceiro jogo, dia 3) recebia os últimos ajustes, com a montagem dos equipamentos de transmissão pela TV; as câmeras para o desafio e peças publicitárias. A expectativa é de que mais de 10 mil pessoas incentivem os dois times do estado e prestigiem a partida no Mineirinho.