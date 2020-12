A ausência de Matheus Pereira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, no duelo com o Avaí, nesta sexta-feira (18), às 20h15, na Ressacada, pela 30ª rodada da Série B, reacende o alerta na lateral esquerda do Cruzeiro.

Durante o ano, outros quatro jogadores foram testados na função, sem sucesso, antes de a jovem promessa da Raposa se firmar entre os titulares.

Sem um reserva à altura para Pereira, o temor da torcida celeste é que o setor, que foi dor de cabeça durante boa parte de 2020, volte a apresentar fragilidade no confronto em Florianópolis.

Se não improvisar outro jogador na função, Felipão deve escalar Patrick Brey, criticado pelas atuações sem destaque na competição.

Outra opção do elenco para o setor, Giovanni, também não conseguiu se firmar no time, e ainda não atuou sob o comando de Luiz Felipe Scolari.

João Lucas

Antes de se acertar com Matheus Pereira, a equipe celeste testou outros quatro jogadores na lateral esquerda durante a temporada.

O primeiro deles foi João Lucas, contratado no início da temporada, à pedido do então técnico Adilson Batista, e foi titular no Campeonato Mineiro.

Com atuações discretas e criticadas por parte da torcida celeste, o jogador perdeu espaço e deixou o time celeste em setembro, emprestado ao Avaí até o final da Série B, quando o vínculo entre o clube celeste e o jogador também se encerram.

João Lucas deixou o Cruzeiro com 15 partidas disputadas e um gol marcado.

Rafael Santos

Outra opção para a função no primeiro semestre foi Rafael Santos, de 22 anos, formado na base do clube estrelado.

Lançado no time principal no ano passado por Rogério Ceni, Santos atuou apenas em quatro jogos em 2020, também sem destaque, até ser emprestado à Chapecoense, em junho.

Giovanni

Para tentar sanar a carência no setor, a Raposa contratou Giovanni, em julho, depois de indicação de Enderson Moreira, comandante do time celeste no início da Série B.

Apesar da expectativa, o jogador não conseguiu repetir as boas atuações dos tempos de América, quando também foi treinado por Enderson, e teve atuações criticadas na Série B.

A más atuações, inclusive, o fizeram ser afastado do elenco em setembro, e liberado para procurar outra equipe, mas semanadas depois foi reintegrado por Ney Franco, terceiro treinador do Cruzeiro ano.

Mesmo fazendo parte do plantel, Giovanni ainda não teve chances com Felipão.

Ao todo, Giovanni soma oito partidas e nenhum gol pelo Cruzeiro.

Patrick Brey

o provável substituto de Matheus Pereira no confronto na Ressacada deverá ser Patrick Brey, outro que não conseguiu apresentar uma sequencia de partidas consistentes, até então.

Reintegrado ao plantel do Cruzeiro para a disputa da Série B, após um período emprestado à Ferroviária-SP, Brey também viveu uma montanha russa na Raposa em 2020.

Assim como Giovanni, esteve perto de deixar o time celeste. Depois de mais de um mês treinando em separado, e de uma transferência frustrada para a Europa, o lateral voltou aos planos.

Com duas assistências no início da "Era Felipão", Brey teve um reinício positivo com a camisa celeste. Entretanto, atuações incostantes, com falhas na parte defensiva, fizeram com que o lateral perdesse prestígio junto ao torcedor.

Mesmo na reserva, Patrick Brey é frequentemente utilizado por Felipão, substituindo Pereira, ou até mesmo entrando no meio-de-campo, no decorrer das partidas. Até o momento, são 13 jogos em 2020.

Mesmo com críticas de parte da torcida, Luiz Felipe Scolari tem mantido as oportunidades a Brey, o que o credencia a iniciar jogando diante do Avaí.