Teófilo Laborne é o nome do autor do livro “Tudo ou Nada: E o Que Você Tem a Ver Com Isso”, que será lançado em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (4). O evento vai acontecer às 19h30, no Sesc Palladium, e contará com a presença da Orquestra Mineira de Rock e do Quarteto Fractal de Cordas e ainda contará com uma sessão de autógrafos.

O autor, antes de ser um grande escritor, é também um colecionador de vitórias – tema que ele aborda em seu livro. Teófilo foi campeão e recordista mundial de nado livre, baterista e gestor esportivo. Todos esses talentos são acionados em sua escrita e associados à conquistas e, principalmente, aos seus processos de evolução.

Durante o lançamento, Laborne ministrará uma palestra de impacto em que dividirá suas histórias de vida e de superação. O evento será, também, de cunho musical. Sua paixão pela música fez com que, ao longo dos anos, ele encontrasse nelas inspiração e identificação. Por isso, o autor-cantor vai soltar a voz para interpretar canções que marcaram sua vida.

Teófilo é belo-horizontino, foi nadador profissional e participou de competições importantes como o Mundial de Roma, Olimpíadas de Barcelona e o Pan-Americano de Cuba. Já foi Superintendente de Esportes de Competição do Estado de Minas Gerais e também esteve no comando da gerência de natação do Minas Tênis Clube. O currículo extenso e a paixão pelo esporte, pela música e pela vida são expostos em sua obra.

O livro será vendido durante o evento ou pelo site tudoounada.com. O valor é de R$ 50.

Já os ingressos podem ser adquiridos no site do Sympla e custam de R$ 32 a R$ 100. Maiores informações pelo telefone (31) 99864-0783 ou pelo e-mail teofilolaborne@gmail.com.