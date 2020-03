A paralisação das atividades no mundo da bola chegou ao Atlético e, com isso, a equipe principal não treinará por tempo indeterminado. Porém, antes da decisão tomada pela diretoria nesta terça-feira (17), outras categorias do clube já penduravam as chuteiras devido a pandemia do novo Coronavírus. O time Sub-17, que estreou na semana passada no Brasileirão, foi uma delas.

Na última quarta-feira (11), o Galinho debutou com empate por 1 a 1 contra o Corinthians. Autor do gol do Galo na partida, o meia Vitinho segura a ansiedade pelo segundo confronto e destaca a importância de se colocar a saúde em primeiro lugar.

“Sempre queremos estar entre os melhores, então esse campeonato é muito importante para nós porque só tem clubes grandes jogando. Na minha opinião a saúde vem primeiro, então acho certa essa paralisação. Nós jogadores vamos continuar muito focados. Não sabemos quando o campeonato irá voltar, então seguimos na preparação mesmo dentro casa”, destaca o jogador.

Sobre o embate com o Corinthians e o gol marcado, o jogador comemora ter sido o primeiro a balançar a rede. Para ele, há muito a ser melhorado ainda; o que acontecerá durante a competição mais importante do país.

“Esperava fazer uma boa estreia, mas entrei focado mais em ganhar o jogo do que no meu próprio desempenho. Mas já que o gol veio fiquei muito feliz. Queríamos ter vencido mas vejo como uma boa partida de estreia. Temos muito a evoluir ainda”, comenta.

Nesta primeira fase da competição, 20 equipes estão divididas em dois grupos com dez equipes cada. O Galo está no Grupo A, junto com as seguintes equipes: Grêmio, Palmeiras, Vasco, América, Chapecoense, Botafogo, Corinthians, Sport e Bahia.