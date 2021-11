O empate do Atlético 2 a 2 com o Palmeiras, nesta terça-feira (23), no Allianz Parque, aliado a igualdade do Flamengo, pelo mesmo placar, diante do Grêmio, manteve o Galo oito pontos à frente do Rubro Negro carioca na liderança do Campeonato Brasileiro, restando quatro jogos para o fim da competição.

Entretanto, caso tivesse vencido o Verdão nesta terça, o Alvinegro teria a chance de garantir o título do torneio já no próximo domingo, em caso de um triunfo sobre o Fluminense, no Mineirão.

Diante desse cenário, o autor de um belo gol no duelo, que selou o empate dos comandados de Cuca, o atacante Hulk valorizou o ponto conquistado.

"A gente sabe que hoje estamos lutando contra o Flamengo, mas o mais importante é pensar no nosso objetivo, que era a vitória aqui. O Palmeiras é muito forte, mesmo sem titulares, e tem a questão do gramado que é mais rápido. Essa última bola, por exemplo, acaba perdendo um pouco o timing. Mas enfim, não começamos bem, tomamos o gol, acordamos, empatamos. Buscamos a vitória do começo até o final. Nosso time manteve a pegada e a vontade de ganhar, mas o empate também foi fundamental para nós", disse o camisa 7, em entrevista ao canal Premiere.

O tento anotado diante do Palmeiras, inclusive, fez o Vingador se isolar ainda mais na artilharia da Série A, com 15 gols marcados, contra 13 de Michael, do Flamengo.

Foco

Apesar do otimismo pela proximidade da conquista, Hulk segue pregando cautela e foco ao Galo nesta reta final do Brasileirão.

O próximo desafio do Alvinegro será diante do Fluminense, neste domingo, às 16h, certamente com casa cheia novamente.

“Sem dúvidas que o Mineirão vai estar lotado domingo. Parabenizo a torcida do Galo que bateu mais um recorde no ultimo sábado. Tenho certeza que vamos contar novamente com o apoio deles diante de um adversário muito forte que é o Fluminense. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar. Temos que nos manter focados. Como eu falo: o que trouxe a gente até a liderança foi o nosso trabalho, humildade, empenho e vai ser assim até terminar. Quando for a horta de ser campeão vai ser no momento certo e temo que continuar focados, trabalhando, para que isso aconteça o quanto antes!, completou Hulk.

