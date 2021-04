O América perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Mineiro. A derrota por 3 a 1 para o Atlético, neste domingo (4), no Mineirão, pela sétima rodada do campeonato, deixou o Coelho a três pontos do rival na classificação.

A vitória do Alvinegro foi construída com dois gols do meia argentino Nacho Fernández e um de Guilherme Arana.

O lateral-esquerdo João Paulo, em um belo chute de fora da área, marcou para o Coelho, quando o placar marcava 1 a 0 para o rival.

Após o duelo, João analisou a partida, e lamentou o primeiro gol do Atlético, que surgiu após uma cobrança de falta de Nacho que desviou no atacante americano Ademir no meio do caminho, e tirou o goleiro Matheus Cavichioli do lance.

“No primeiro tempo, o gol saiu em uma infelicidade nossa. A bola desviou e acabou atrapalhando o Matheus. A gente correu atrás. Viemos mais ajustados no segundo tempo e conseguimos o gol do empate. Em uma bobeada nossa, eles acabaram definindo o jogo no contra-ataque. A gente ficou exposto para buscar o empate e levamos o terceiro gol”, disse o lateral-esquerdo, em entrevista à TV Globo.

Reação

Na segunda colocação da tabela, com 15 pontos, o América vai buscar a reabilitação no Estadual na próxima quinta-feira, diante do Patrocinense, às 17h30, no Independência.

Com a vaga na próxima fase encaminhada, João Paulo mira a reação imediata do time.

“Agora é levantar a cabeça. Ainda estamos na fase classificatória. Vamos tentar buscar o resultado em casa. Temos de voltar a vencer para conquistar o nosso objetivo, que é a classificação”.