A escolha de Zaracho era óbvia: “a partida mais marcante que joguei”, referindo-se aos 3 a 0 sobre o River Plate, no Mineirão, nessa quarta-feira (18). E, muito provavelmente, a torcida alvinegra concorda.

"Depois do gol me senti com mais confiança. Jogamos à altura, estou mais feliz com o grupo, que se sacrificou para a vitória", afirmou o argentino, autor de dois gols, justamente em seu primeiro contato com a Massa no estádio.

"A primeira vez que joguei com a torcida. Um plus que nos ajuda muito. Foi incrível", completou.

E a tendência é evoluir cada vez, como destaca o jogador. "Desde o momento que cheguei, custei a adaptar. Hoje em dia estou mais adaptado no Brasil. Muito feliz com o carinho da torcida. Muito feliz por tudo. Estou me adaptando ainda, aos poucos, sempre fazendo o máximo para ajudar a equipe", disse.

Nas semifinais da Libertadores, o Atlético vai enfrentar o Palmeiras, que eliminou o São Paulo nas quartas de final.