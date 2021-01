Autor do único gol do Atlético na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o atacante Sasha reencontrará o Leão no próximo domingo (31), em jogo válido pela 33ª rodada da competição mais importante do país. Na expectativa de seguir como titular da equipe comandada por Jorge Sampaoli e de voltar a marcar contra o adversário do fim de semana, ele também segue com o sonho vivo de soltar o grito de campeão.

“Estamos na briga. Cinco pontos de diferença em seis jogos é possível. Temos de manter o foco e levar cada jogo como uma final. A gente viu como o campeonato deu uma virada nessas últimas rodadas. Muita coisa pode acontecer. Talvez o Inter possa voltar a ter derrotas. O campeonato é difícil, e está todo mundo meio junto. É manter o foco e a concentração, pois não há nada perdido”, destacou o atacante, entrevistado desta quarta (27) na Cidade do Galo.

Comandado por Enderson Moreira, velho conhecido no futebol mineiro, o time cearense está em 16º lugar, com 35 pontos, três acima do Bahia, primeiro do temido Z4. E encarar equipes que lutam contra o rebaixamento será missão certa do Atlético nesta reta final do Brasileirão.

Além do Fortaleza, outros três adversários brigam com todas as forças para permanecerem na elite: Goiás (18º), Bahia (17º) e Sport (15º). O time também enfrentará Fluminense (7º) e Palmeiras (5º), que figuram na parte de cima da tabela.

“O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Muita gente pensa que enfrentar time da parte de baixo da tabela vai ser uma vitória garantida, mas não funciona bem assim. Temos de ter mais cuidado ainda. A maioria desses times vem fechado, recuado, jogando por uma bola, por uma falta perto da área. Temos de saber lidar com esse tipo de jogo, não fazer faltas bobas, cuidar dos contra-ataques, que, talvez, seja a principal rota de fuga deles. São esses pontos que precisamos acertar e melhorar para não sermos surpreendidos por esses times”, finalizou Sasha.

Com 31 partidas realizadas pelo Atlético, o atacante de 28 anos já marcou 8 gols. Com ele em campo, o Atlético acumula 17 vitórias, 6 empates e 8 derrotas.