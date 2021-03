O gol de Felipe Augusto aos 8 minutos do segundo tempo contra o São Raimundo (RR), nesta quinta-feira (11), em Boa Vista, livrou o Cruzeiro de um fracasso na Copa do Brasil, classificou o time para a segunda fase da competição, para encarar o América (RN), e deu fim a um jejum de cinco partidas seguidas sem que um atacante da Raposa balançasse as redes.

A última vez que um avante do clube anotou tento foi no dia 20 de janeiro deste ano, nos 2 a 1 em cima do Operário (PR), no Independência, pela 36ª rodada da Série B. Na verdade, foram dois atacantes da equipe que deixaram suas marcas naquela ocasião: Sóbis e Pottker.

Nos cinco duelos seguintes, no entanto, todos passaram em branco. Nesse período, os tentos do Cruzeiro tiveram autoria do lateral-direito Cáceres, no 1 a 1 com o Uberlândia, e do zagueiro Manoel e do meia Marcinho, no triunfo por 2 a 0 sobre a URT, ambos pelo Mineiro.

Houve ainda dois 0 a 0, nas duas últimas jornadas da Segundona, ante Náutico e Paraná, e o revés por 1 a 0 para a Caldense, pelo Estadual.

O gol de empate do Cruzeiro ante o São Raimundo foi também o primeiro de Felipe Augusto com o traje estrelado.