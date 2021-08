Depois de passar a maior parte do campeonato em instabilidade, o Cruzeiro atravessa um bom momento na Série B.

O triunfo por 1 a 0 sobre o Confiança-SE, nesta sexta-feira (20), no Mineirão, pela 20ª rodada, representou a sétima partida seguida sem derrota da Raposa na competição.

No período, são três vitórias e quatro empates. Entretanto, os triunfos vieram com Vanderlei Luxemburgo, que completou seu quinto jogo nesta terceira passagem pelo comando do time celeste.

Autor do gol da vitória, cobrando pênalti, o atacante Marcelo Moreno agradeceu ao torcedor, neste reencontro após mais de um ano e cinco meses, e fez questão de destacar o trabalho de Luxemburgo nesta sequência invicta.

"Acho que o mais importante, hoje, a gente fez. O time inteiro trabalhou para isso. Desde o Vanderlei Luxemburgo a gente está com a mentalidade de querer subir. A torcida está de parabéns porque esteve nos apoiando o tempo inteiro mesmo a gente errando em alguns lances”, disse o boliviano, em entrevista ao canal Premiere.

Agora com 24 pontos, o Cruzeiro se manteve na 14ª colocação na tabela, mas, no momento, abriu cinco pontos de distância para a zona de rebaixamento.

A equipe celeste volta a campo apenas no dia 29 de agosto, um domingo, diante do CRB - quarto colocado, com 33 pontos - às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Leia mais

Moreno marca, Cruzeiro vence o Confiança no reencontro com a torcida e se afasta do Z-4

Cruzeiro chega à 7ª partida seguida sem perder, com mais de 60% de aproveitamento nessa série

Norberto sai machucado e liga sinal de alerta para lateral direita da Raposa para os próximos jogos