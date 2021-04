Um retorno positivo. E com fortes emoções até o fim. Assim foi a noite desta quarta-feira (14) para o atacante Felipe Azevedo. Após conviver com uma lesão neste começo de temporada, ele, enfim, conseguiu entrar em campo pelo América e, de quebra, coroar esse regresso com um gol contra o Ferroviário-CE, no Independência.

No intervalo, o jogador exaltava a alegria em balançar a rede nesta sua volta com a camisa alviverde, ajudando o time a avançar à terceira fase da Copa do Brasil.

“Tive uma lesão no início dessa temporada, uma lesão grau três, bem complicada. Contra o Atlético, tentei ir para o jogo, mas não consegui; estava com um desconforto. Mas hoje estou totalmente recuperado. Parece um filme da temporada passada, em que também tive lesão, fiquei parado e voltei com gol. Estou muito feliz”, disse ao Premiere.

Ele permaneceu em campo até os 10 minutos do segundo tempo, cedendo lugar a Gustavo. Do banco de reservas, viu sua equipe levar o empate no último lance e se classificar nos pênaltis. Sem dúvidas, um confronto marcante enquanto esteve no gramado e sofrido como espectador.

