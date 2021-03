O Cruzeiro anunciou, na manhã desta terça-feira (23), a contratação do atacante Vitor Leque, que chega para a atuar inicialmente pelo time sub-20 da Raposa.

Leque, de 20 anos, foi emprestado pelo Atlético-GO até o final da temporada.

Apesar da pouca idade, o atacante já teve experiências na Série A do Campeonato Brasileiro.

No Brasileirão do ano passado, o jogador foi acionado em oito partidas e marcou dois gols.

O último deles, inclusive, garantiu a vitória da equipe goiana por 2 a 1 sobre o São Paulo, no dia 31 de janeiro. O resultado sacramentou a demissão do técnico Fernando Diniz do comando do Tricolor Paulista.

Prazer, Leque

Em entrevista ao site oficial do Cruzeiro, o novo contratado da Raposa fez uma rápida apresentação ao torcedor celeste.

“Sou um jogador que atua pelos lados, mas também já joguei como centroavante. Sou destro e tenho facilidade de atuar em todas as posições ofensivas”, disse o atacante.

Já integrado ao elenco na Toca da Raposa I, Vitor chega com moral com o diretor executivo das categorias de base Do Cruzeiro, Gustavo Ferreira.

“Consideramos o Vítor Leque como uma grande contratação feita pelo clube. Trata-se de um jovem que teve grande destaque no Campeonato Brasileiro da série A. Ficamos felizes, pois o atleta, mesmo tendo outras propostas, inclusive de equipes profissionais e financeiramente mais vantajosas, acreditou no projeto que está sendo desenvolvido na nossa base”.

Ficha técnica

Nome: Vítor Benedito Leque da Silva

Cidade: Cuiabá-MT

Data de nascimento: 19/01/2001

Altura: 1.74 m