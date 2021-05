Além de encaminhar a vaga na decisão do Campeonato Mineiro, os 3 a 0 sobre o Tombense tiveram outro efeito no Atlético: dar força a quem perdeu espaço neste início de temporada 2021. E este grupo é formado pelos dois jogadores que abriram o caminho da goleada sobre o Gavião Carcará, o meia Hyoran e o lateral-direito Guga.

Titulares na maior parte do trabalho do argentino Jorge Sampaoli, ambos perderam essa condição desde a chegada de Cuca à Cidade do Galo. Diante do time da Zona da Mata, mais que bola na rede, eles tiveram um bom desempenho e justamente num momento em que o treinador precisará do grupo, pois o Galo está apenas começando a maratona de jogos pelo Estadual, Libertadores, Série A do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Contratado pelo Atlético no final do ano passado, ao Palmeiras, que recebeu R$ 7,5 milhões por 50% dos seus direitos econômicos, Hyoran chegou a viver tempos ruins com Sampaoli, mas deu a volta por cima e em determinado momento do Brasileirão do ano passado chegou a ser um dos principais jogadores da equipe.

A chegada de Nacho Fernández exatamente para a sua posição lhe tirou espaço. E até o último sábado estava também claro que Zaracho e Nathan estavam na frente na preferência do comandante alvinegro.

Os dois estão fora da partida da próxima terça-feira (4), contra o Cerro Porteño, do Paraguai, no Mineirão, pelo Grupo H da Libertadores, e embora sejem pequenas as chances de Hyoran começar jogando esta partida, de toda forma ele passar a ter chances de ser opção durante o jogo, o que não aconteceu nas duas partidas anteriores pela competição.

A situação de Guga, que decretou o 2 a 0 para o Atlético no último sábado cobrando pênalti sofrido por Hulk, é ainda mais marcante que a de Hyoran, numa comparação de “prestígio” com os dois treinadores.

Titular absoluto do time de Jorge Sampaoli, o camisa 2 não tem essa condição com Cuca, que tem escalado mais o veterano Mariano na lateral direita.

Sem o mesmo espaço que tiveram na temporada 2020, Hyoran e Guga, que abriram o caminho para a goleada que praticamente coloca o Atlético na sua 15ª final consecutiva de Campeonato Mineiro, esperam que os gols sobre o Tombense sejam o início dos velhos tempos.