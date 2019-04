"Onde há fumaça, há fogo". Seguindo a velha máxima, um fato curioso despertou a atenção de torcedores do Atlético nesta segunda-feira (22). Em seus perfis nas redes sociais, o francês Charles Hembert, auxiliar do técnico Rogério Ceni no Fortaleza, começou a seguir jornalistas mineiros, o clube e também o presidente Sérgio Sette Câmara.

Com o real interesse do alvinegro em contar com Ceni até o fim do mandato de Câmara, em dezembro de 2020, a ação do auxiliar do ex-goleiro do São Paulo, logo se espalhou em grupos no Whatsapp.

Ceni e Hembert se conheceram na Seleção Brasileira e se aproximaram no curso da Football Association (FA), realizado na Inglaterra e voltado para técnicos. Com português fluente, o gringo acompanhou Rogério no São Paulo e, agora, no clube cearense.