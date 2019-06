Com as chuteiras penduradas desde 2011, o ex-zagueiro Cláudio Caçapa se prepara para dar um imenso passo fora das quatro linhas. Ídolo no francês Lyon, clube que defendeu de 2001 a 2007, o lavrense de 43 anos dedica maior parte do tempo em cursos para, em breve, ser credenciado a comandar qualquer equipe do planeta.

Desde janeiro de 2016 trabalhando como auxiliar-técnico dos Les Gones, Cláudio renovou o vínculo com o clube, em dezembro do ano passado, por mais três temporadas. No momento, ele mete as caras no curso UEFA Pro (BEPF) que, com o diploma, dá carta verde aos "formandos" para assumir a prancheta em todos os grandes da Europa.

"Desde do início, o Lyon tem me incentivado muito para fazer todos esses cursos. O clube me mostra no dia a dia o quanto confia em mim para finalizar este Uefa Pro, e como disse, já são três anos e meio trabalhando em um grande da Europa, disputando torneios importantes (Campeonato Francês, Europa League e Champions League), estou adquirindo muita experiência, mesmo como auxiliar, e tenho vivenciado momentos únicos. Tenho certeza que grandes coisas estão por vir", comenta ao Hoje em Dia.

"O BEPF é um curso importantíssimo para meu futuro como treinador, tivemos a primeira semana do curso e já vi que vai ser um ano maravilhoso de aprendizado, esse é um curso completo em todas as áreas", acrescenta.

Em 2016, o também ex-treinador da categoria Sub-15 da Seleção Brasileira iniciou o módulo UEFA B (BEF), que o deu autonomina para comandar equipes Sub-17; No ano seguinte, fez o módulo UEFA A (DES), que o permitiu atuar até a categoria Sub-23.

"Esse DES é quase uma faculdade, pois se eu quiser fazer Educação Física, teria só mais dois anos para terminar o curso", finaliza o ex-zagueiro de Atlético e Cruzeiro.

Cláudio Caçapa