De volta ao mercado em busca de um substituto para o técnico Rodrigo Santana, demitido após a goleada sofrida para o Grêmio por 4 a 1, nesse domingo (13), no Independência, o Atlético vai ter novamente um comandante interino à beira do campo.

No duelo com o CSA, nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo vai ser dirigido pelo auxiliar-técnico permanente, Lucas Gonçalves.

A informação foi confirmada pelo diretor de futebol do Alvinegro, Rui Costa em entrevista coletiva após a derrota para o Tricolor Gaúcho.

O dirigente afirmou que, enquanto um novo treinador não é contratado, uma comissão técnica provisória, também formada pelos ex-jogadores, e também auxiliares, Éder Aleixo e Adilson vao estar à frente da equipe na capital alagoana.

Currículo

Aos 38 anos, completados justamente nesta segunda-feira (14), Lucas Gonçalves foi contratado pelo Atlético em 2016, para trabalhar como analista de desempenho.

Depois de uma passagem pelo Paraná Clube, o profissional retornou ao Galo no ano passado para compor a comissão técnica permanente do clube, com o foco na análise tática dos adversários do Alvinegro.

Ainda sem um novo treinador definido para o restante da temporada, o Atlético se mobiliza para voltar a vencer, e evitar qualquer risco de rebaixamento.