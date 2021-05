Após o título do Campeonato Mineiro, o Atlético passa a focar na partida de terça-feira (25), às 21h30, contra o La Guaira, no Mineirão, para consolidar a liderança geral da fase de grupos da Libertadores. Depois disso, a diretoria e a comissão técnica farão uma avaliação da qualidade do elenco alvinegro, visando ao mata-mata da competição sul-americana e às disputas da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Apesar de dizer que está “muito contente com o elenco”, Cuca revela que algumas situações serão avaliadas internamente, dando a entender que o Galo ainda deve ir ao mercado na busca por reforços para a temporada.

“Nós (da comissão técnica), com o Rodrigo (Caetano, diretor de futebol) vamos avaliar o elenco. Assim que acabar o jogo de terça-feira, teremos uma ‘folguinha’. Começará o Brasileiro, mas a Libertadores dá um tempo, então dá para fazer uma avaliada grande”, afirma o treinador, lembrando que a estreia na Série A será no próximo domingo (30), às 11h, no Mineirão, diante do Fortaleza.

“Temos cinco jogadores convocados, e de repente tem alguma lacuna que você veja que pode ser interessante. Vamos avaliar com cuidado, eu, Rodrigo e o pessoal do futebol”, completou.

Entre as prioridades do Galo nos bastidores está a questão da permanência ou não de Diego Tardelli, cujo contrato se encerra no fim deste mês.

Além disso, o Alvinegro pode perder jogadores. Em abril, Rodrigo Caetano disse, em entrevista coletiva, que existe uma cobrança dos 4 Rs para que o clube venda atletas ainda este ano.