A avenida Teresa Cristina, localizada na Região Oeste de Belo Horizonte, amanheceu em estado crítico. Com muitos buracos, asfalto suspenso e lama espalhada por todas as partes, uma das principais vias de acesso da capital sofre com as fortes chuvas que assolam a cidade nos últimos dias.

Neste sábado (25), o Hoje em Dia circulou pela avenida e presenciou cenas que impressionam. Para os moradores, a principal pauta das orações é para que os temporais acabem e que o sol volte a brilhar no local.

Em todo perímetro, foi possível observar casas e comércios com as portas destruídas. A força da água do Rio Arrudas foi tão forte, que, além de transbordar, invadiu residências e também algumas lojas instaladas ao longo da Teresa Cristina.