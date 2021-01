O Atlético pode anunciar nesta sexta-feira (29) o seu primeiro reforço para a temporada 2021. Atualmente sem clube, desde que deixou o Shanghai SIPG, da China, o jogador de 34 anos aproveita o tempo para curtir a família e analisar propostas.

Com o Palmeiras fora da jogada e o Flamengo realizando apenas uma consulta, o caminho no Brasil, país onde não atua desde 2005, quando deixou o Vitória para fazer sucesso na Europa, é a Cidade do Galo.

Para contratar o jogador, além de alcançar a milionária cifra pedida por ele, o Atlético também terá que vencer a concorrência do Porto, de Portugal, e do Besiktas, da Turquia. O time português, inclusive, tem força nesta "queda de braço" porque foi o mais importante na carreira do atacante. Lá, inclusive, é visto como um dos melhores da história.

Contudo, a vontade de fazer sucesso no Brasil também conta e muito, principalmente pela idade. De acordo com informação recebida pelo Hoje em Dia, esta sexta será o "Dia D". É a data estipulada para uma decisão do atleta e seu estafe. Nos bastidores, inclusive, já começam a aparecer informações de que imóveis estão sendo analisados na Região Metropolitana.

Querendo ter a torcida cada vez mais ao lado, aumentando assim o número de sócios, a diretoria atleticana, com o apoio fundamental do colegiado, pensa também no "projeto Arena MRV". Cabe lembrar que o estádio será entregue no meio da próxima temporada. Qualificar o elenco e ganhar títulos será fundamental para que tudo aconteça da melhor maneira possível até lá.

O avião particular e Hulk, inclusive, pousou nesta quinta-feira (28) em João Pessoa, cidade onde reside o jogador. Um indício de que ele já estaria arrumando as malas? Não se sabe. Mas, neste momento, todos os indícios fazem aumentar a expectativa. A ver.