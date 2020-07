O Atlético lançará a nova linha de uniformes no próximo domingo (19). A linha 2020 assinada pela Le Coq será apresentada aos torcedores por meio de uma live exibida pela TV Galo, no Youtube, e contará com a presença de dois artistas belo-horizontinos.

O evento, marcado para às 16h, contará com o 'Pagodão Baiano' (Pagode, Axé, Samba) do cantor Felipe Hott e também com o sertanejo da cantora e compositora Gabi Martins. A mineirinha, inclusive, participou da última edição do Big Brother Brasil.