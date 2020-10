Vencer é fundamental para Bahia e Atlético nas suas respectivas brigas na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. E o confronto que os dois clubes fazem nesta segunda-feira (19), às 20h, no Estádio do Pituaçu, em Salvador, tem como marca m Galo reforçado diante de um Tricolor desfalcado.

Jorge Sampaoli volta a contar com o zagueiro paraguaio Junior Alonso, o volante equatoriano Alan Franco e o meia-atacante venezuelano Savarino. Os três estavam defendendo suas respectivas seleções nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Depois de defender o Paraguai, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, o zagueiro Junior Alonso retorna ao Atlético e enfrenta o Bahia, nesta segunda-feira, em Salvador, pela 17ª rodada do Brasileirão

Todos são titulares do Atlético, mas ficaram de fora das últimas três partidas, contra Fortaleza (1 a 2), Goiás (3 a 0) e Fluminense (1 a 1), por causa dos compromissos internacionais. Eles retornam ao time contra o Bahia nesta segunda-feira, em Salvador.

A única ausência do Galo na capital baiana será o volante Allan, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Fluminense, na última quarta-feira (14), no Mineirão. Ele foi substituto de Alan Franco, que volta a formar a trinca de meio do Atlético com Jair e Nathan.

Expulsos

O Bahia tem problema para formar o seu setor ofensivo. Isso porque dois jogadores que fazem o lado direito do ataque, Rossi e Élber, foram expulsos no empate por 1 a 1 com o lanterna Goiás, na última sexta-feira (16), na Serrinha, em Goiânia.

Além dos dois atletas, receberam o cartão vermelho na capital goiana o técnico Mano Menezes e seu auxiliar direto, Sidnei Lobo. Assim, Cláudio Prates, ex-América, que integra a comissão técnica permanente do Bahia, é quem vai ficar no banco de reservas, tendo ao lado James Freitas, que deixou o Atlético recentemente. Ele, inclusive, foi o treinador do Galo na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, em março, no Mineirão, no único clássico da temporada.

Assim, o lado direito do ataque do Bahia deve ter Fessin, jogador de 21 anos, revelado pelo ABC-RN, mas que pertence ao Corinthians, que o emprestou ao tricolor baiano.

A FICHA DO JOGO

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Daniel e Elias; Fessin, Gilberto e Clayson. Técnico: Mano Menezes

ATLÉTICO

Éverson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair e Alan Franco; Savarino, Nathan e Keno; Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli

DATA: 19 de outubro de 2020

ESTÁDIO: Pituaçu

CIDADE: Salvador (BA)

HORÁRIO: 20h

MOTIVO: 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

TRANSMISSÃO: Premiere