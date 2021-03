Uma estreia digna de um craque. Assim foi o primeiro jogo do argentino Nacho Fernández com a camisa do Atlético, na vitória por 3 a 0 sobre o Coimbra. Escalado por Cuca, outro estreante da sexta-feira (19), o camisa 26 precisou de apenas um tempo de jogo para dar o cartão de visitas.

Para começar sua trajetória no Alvinegro, Nacho abriu o placar contra o Coimbra, de cabeça, após linda trama envolvendo outros dois gringos: passe do paraguaio Alonso para o chileno Vargas.

Bastante participativo, o meia de 31 anos pôde ser visto em diversas faixas do campo. Na cobrança de escanteio, ele achou Igor Rabello e viu o zagueiro ampliar o marcador no Gigante da Pampulha. E não parou por aí.

Leia mais:

Forte e arrasador: com titulares, Atlético vence a quinta seguida, faz mais três e sobra no Mineiro

Minutos depois, Nacho foi derrubado na área e ajudou para que Hulk, na cobrança de pênalti, marcasse seu primeiro tento pelo Atlético.

"Foi um jogo muito difícil, mas resolvemos com três gols no primeiro tempo. Estou muito contente com minha estreia no Atlético. Tive 30 dias para entrar e agora vai paralisar o campeonato. Temos que aceitar esta decisão (tomada por cauda da pandemia)", destacou Nacho.

"Trato de pedir a bola o tempo todo. O Cuca me pediu para buscá-la e ficar livre e é isso que vou tentar fazer", acrescentou em entrevista ao Première.

Nas redes sociais, o torcedor foi à loucura com o futebol apresentado pelo milionário reforço. Para tirá-lo do River Plate, a diretoria atleticana desembolsou algo na casa dos R$ 40 milhões (contando com impostos e taxas).