Até agora, o Atlético vem sendo imbatível na condição de mandante na temporada. Com o baile por 4 a 0 sobre o Cerro Porteño, nesta terça-feira (4), pela terceira rodada do grupo H da Copa Libertadores, o Alvinegro manteve os 100% de aproveitamento jogando dentro de casa.

Como anfitrião na temporada, o Galo disputou oito partidas e venceu todas. Pelo Campeonato Mineiro, levou a melhor sobre URT, Uberlândia, Coimbra, América, Pouso Alegre e Boa Esporte. Na Libertadores, bateu o América de Cali, além da equipe paraguaia.

Todas essas partidas foram realizadas no Mineirão. A única vez que o Atlético perdeu no Gigante neste ano se deu no clássico com o Cruzeiro, por 1 a 0, mas, na ocasião, a Raposa era a mandante do confronto.

O Galo volta a jogar no Mineirão neste sábado (8), às 16h30, contra o Tombense, pelo duelo de volta das semifinais do Estadual, em que tentará manter os 100%.

Confira a campanha do Atlético como mandante na temporada 2021:

28/8 - Atlético 3 x 0 URT - Mineiro

7/3 - Atlético 4 x 0 Uberlândia - Mineiro

19/3 - Atlético 3 x 0 Coimbra - Mineiro

4/4 - Atlético 3 x 1 América - Mineiro

7/4 - Atlético 1 x 0 Pouso Alegre - Mineiro

18/4 - Atlético 2 x 1 Boa Esporte - Mineiro

27/4 - Atlético 2 x 1 América de Cali - Libertadores

4/5 - Atlético 4 x 0 Cerro Porteño – Libertadores