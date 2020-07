Uma baixa importante sofreu o Atlético durante o jogo-treino contra o América, na manhã desta quarta-feira (15), na Cidade do Galo.

Acionado a partir do terceiro tempo do duelo (foram quatro de 30 minutos cada), o atacante Diego Tardelli acabou se lesionando após dividida no meio de campo com um adversário e, na hora do choque, assustou, inclusive, a comissão técnica do Coelho.

O atacante, que deixou o campo com 5 minutos do último tempo, sofreu uma lesão no tornozelo.

"O Diego teve um trauma no tornozelo direito. Foi iniciado um tratamento com gelo e faremos um exame à tarde para descartar uma possível fratura", destacou o médico Rodrigo Lasmar.

🐓❌🚑 Diego Tardelli, após dividida, sofreu uma lesão que assustou a todos que estavam por perto, inclusive pessoas do América. Deixou o campo de maca.



Aguardando notícias do DM. pic.twitter.com/S28uiw25PB — HENRIQUE ANDRÉ (de 🏡) (@ohenriqueandre) July 15, 2020

