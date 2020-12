O Atlético informou, na tarde desta segunda-feira (28), que o meio-campo Matías Zaracho teve constatado um estiramento muscular na região anterior da coxa esquerda, e vai desfalcar o Atlético por tempo indeterminado.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube alvinegro, o argentino, substituído no início do primeiro tempo na vitória sobre o Coritiba, no último sábado, já está em fisioterapia e não tem prazo definido para retorno.

Como o Galo volta a campo apenas no dia 11 de janeiro, para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 29ª rodada do Brasileirão, e o Atlético não informou o grau da lesão do meio-campista, a presença do jogador no duelo em Bragança Paulista é incerta, até o momento.

Maior contratação da história do Atlético, que desembolsou mais de R$30 milhões para adquirir 50% dos direitos do jogador junto ao Racing-ARG, em outubro, Zaracho soma onze jogos e um gol pelo Alvinegro.

Apesar da expectativa gerada em torno do bom futebol apresentado no ex-clube, o meio-campista ainda não conseguiu engatar uma sequencia de bons jogos pelo Galo, e vem alternando entre o time titular e o banco de reservas até então.