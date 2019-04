O primeiro turno da fase de grupos da Copa Libertadores chegou ao fim. Agora só restam três partidas em cada grupo para serem definidos os 16 clubes que avançam para a fase mata-mata da competição. Confira alguns números do torneio até agora.



Melhores primeiros colocados:

1. Libertad - 9 pts (SG 6) - Paraguai

2. Cruzeiro - 9 pts (SG 4)

3. Cerro Porteño - 9 pts (SG 3) - Paraguai

4. Inter - 7 pts (SG 3)

5. S. Lorenzo - 7 pts (SG 2) - Argentina

6. Atlhetico - 6 pts (SG 6)

7. Peñarol - 6 pts (SG 3) - Uruguai

8. Olimpia - 5 pts (SG 3) - Paraguai

Melhores segundos colocados

1. Palmeiras - 6 pts (SG 4)

2. Flamengo - 6 pts (SG 2)

3. Nacional - 6 pts (SG 1) - Uruguai

4. Un. Catolica - 6 pts (SG -1) - Chile

5. Un. Concepción - 5 pts (SG 1) - Chile

6. Palestino - 4 pts (SG 2) - Chile

7. Boca Jrs - 4 pts (SG 0) - Argentina

8. Dep. Lara - 4 pts (SG-1) - Venezuela

Mais e menos vazados

Nas 48 partidas disputadas pela fase de grupos da Libertadores, as redes foram balançadas 102 vezes, com uma média de 2,12 gols por jogo. As equipes que mais marcaram foram o Libertad, do Paraguai e o Athletico, sete vezes cada clube. Os mais vazados são o Sporting Cristal, do Peru (9) e o San José, da Bolívia (8). Por outro lado, o Cruzeiro e o San Lorenzo, da Argentina, não sofreram nenhum gol nos três primeiros confrontos.

Desempenho por país:

Os clubes brasileiros, sempre cotados como favoritos em seus grupos, atuaram em 21 oportunidades, somando 12 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Tradicionalmente muito fortes, os argentinos venceram apenas 3 partidas, empataram 10 e foram derrotados 5 vezes. O maior destaque até agora é o desempenho dos Paraguaios. As três equipes que representam o país venceram 7 jogos, empataram 2 e não perderam nenhum