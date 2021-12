A Arena MRV divulgou um balanço das obras de 2021. De acordo com os dados, o estádio está 43% concluído, e a previsão de entrega está mantida para o fim de 2022.

Durante todo o ano, foram instaladas cerca de 2.600 toneladas de estruturas metálicas e mais de 1.300 peças de arquibancada. Além disso, mais de 13 mil unidades de pré-moldados em concreto ajudam a compor a estrutura do vindouro estádio do Atlético, do estacionamento e da esplanada do local.

Ainda de acordo com a Arena MRV, a terraplanagem, o aterro e a construção dos blocos estão praticamente finalizados.

“Chegamos ao final de mais um ano de muito trabalho e com motivos para comemorar todas as conquistas do projeto. A obra continua com o ritmo esperado, fechamos importantes parcerias e a venda de cadeiras cativas está sendo um grande sucesso. O próximo ano será de grande expectativa, mas também de muito trabalho, para que possamos entregar a obra no prazo estimado”, declarou o CEO da Arena MRV, Bruno Muzzi.

Confira o comunicado da MRV com o balanço completo neste link.

